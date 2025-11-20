Explota la previa: Denise Rosenthal fue elegida para abrir el show de Shakira en Santiago

La cuenta regresiva para el regreso de Shakira a Chile suma un nuevo hito. Desde la productora, se confirmó que Denise Rosenthal será la encargada de abrir el show del próximo 22 de noviembre en el Parque Estadio Nacional.

La noticia fue revelada a través de las redes sociales de Fénix, donde destacaron que la jornada comenzará con fuerza desde la previa.

La reacción de los usuarios al anuncio: Denise Rosenthal abrirá para Shakira

El anuncio fue recibido con entusiasmo por los cibernautas, quienes celebraron que una figura chilena de alcance internacional sea parte del esperado espectáculo. Comentarios como “Reina con las reinas, “Amo demasiado. ¡Al fin mi sueño se hace realidad” y “segunda vez viendo a Shakira y ahora a Denisse! Amooooo ” se multiplicaron rápidamente.

Para Denise Rosenthal, la oportunidad llega en un momento sólido de su carrera, tras un año marcado por lanzamientos, colaboraciones y presentaciones en vivo. Su propuesta pop con tintes urbanos y coreografías potentes anticipa un inicio de noche que calentará de inmediato a las miles de personas que llegarán al recinto ñuñoíno.

El concierto de Shakira, parte de su tour mundial que marca su regreso a los escenarios, promete un repaso por sus grandes éxitos y una producción de alto nivel. Con un Parque Estadio Nacional que se espera repleto, la cita del 22 de noviembre se proyecta como uno de los eventos musicales más importantes del año.

También puedes leer en Radio Corazón: Filtran a los artistas que «ya estarían listos» para Viña 2026: regresos inesperados, estrellas urbanas y platos fuertes internacionales

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google