La Decepcionada del Amor que contó su drama en El Chacotero Sentimental: «Estaba en llamas, pero no le funcionaba la cosa» Esta pobre chiquilla le confesó al Rumpy que no tiene mucha suerte en el amor. Y justo cuando creyó que por fin había encontrado al indicado, no le funcionaba el amiguito, así que se cuestionó todo.