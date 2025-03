Hombre traicionó a su amiga en El Tabo y solo miró como su primo abusaba de ella: “Le pedí ayuda, le dije rescátame”

Los dos primos acusados de este abuso sexual están siendo formalizados en la Región de Valparaíso.

Según los últimos antecedentes, el menor de los acusados, tiene 31 años y era amigo de la víctima, la que conoció por internet.

De acuerdo a la denuncia, esto partió cuando ella se negó a hacer un trío sexual con los dos primos.

La víctima había rechazado los avances de los hombres

La policía informó que todo partió cuando la mujer de 48 años decidió juntarse con su “amigo” de 31 años, en la casa de un primo de este (el segundo acusado de 46 años), ubicada en la comuna de El Tabo.

Según informó la jefa de la Brisex, subprefecta Angélica Parra Miranda, “Consumieron alcohol y drogas y uno de ellos se aprovecha de la vulnerabilidad de la víctima para agredirla sexualmente, sin su consentimiento, en presencia del otro sujeto, sin auxiliarla”.

El medio local, El Líder de San Antonio, el fiscal Francisco Martínez, expuso en el Juzgado de Garantía local lo siguiente.

“(la víctima) señala a Carabineros que el imputado R.M.R.M. la accede carnalmente (…) sin su consentimiento y aprovechándose de su incapacidad para oponerse. Dicha acción la desarrolló (…) concertado con el imputado C.I.O.Q., quien facilitó los medios para la ejecución del hecho”.

Complementó revelando que la víctima declaró que: “Le volvieron a ofrecer un ‘trío’ y se negó y en un momento fueron (los varones) a comprar cachaza (licor), expresando que ‘tomamos caipiriña, yo no me encontraba ebria, pero de repente todo se me daba vueltas con la cachaza, cuando recuperé el conocimiento estaba en la habitación’”.

La mujer relata que, al recobrar la conciencia, estaba desnuda y siendo violada por el primo de su “amigo”, que estaba ahí en la pieza observando. . “Le pedí ayuda, le dije ‘rescátame’. Ahí se paró y se fue a la cocina a buscar una cerveza”. Esto, según consignó el medio mencionado.

Hizo la denuncia frente a Carabineros

Luego de este hecho, la víctima se retiró del lugar y desde El Tabo, se fue a la casa de una amiga en El Quisco, donde le comentó la situación. Ambas fueron a Carabineros para realizar la denuncia.

El personal uniformado detuvieron a estos dos abusadores, cerca de la medianoche del domingo. A su vez, la mujer fue trasladada al hospital Claudio Vicuña para que le efectuaran exámenes ginecológicos.

Los sujetos están en prisión preventiva mientras continúan las diligencias del caso.