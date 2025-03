Escapó de su boda y ahora cuenta su verdad: La novia viral niega amenazas y revela el verdadero motivo

Uno de los primeros videos en hacerse virales en lo que va del 2025, es el de Elena Barrantes, una ciudadana peruana a quien llamaron «la novia fugitiva de Bagua».

A través de redes sociales, específicamente TikTok, el audio de su video es uno de los más usados y los usuarios no dejan de imitar el momento en que la novia deja corriendo el altar.

En el viral se deja ver a la mujer en el momento exacto cuando tiene que decir «Sí, acepto», pero en lugar de decir la típica frase, se escucha a la novia decir «Perdónenme todos, no acepto», y posteriormente sale huyendo del lugar.

Supuestas amenazas a la novia

Según consignó en un principio el medio Milenio, en donde pudieron conversar con el novio abandonado en el altar, Clever Huayán, aseguró que antes de entrar a la boda, Elena estaba conversando con alguien, quien supuestamente le dijo que si se llegaba a casar con Clever, este la mataría.

Sin embargo, la novia fugitiva, negó completamente esta versión.

La decisión de Elena

La mujer se presentó en el programa peruano «Andrea», donde pudo aclarar la situación y también el porqué decidió realizar de igual forma la celebración de la boda, pese a que no aceptó.

«Le dijo que no y después se fueron igual a celebrar, ¿qué celebraban?», comienza diciendo la animadora, Andrea Llosa.

«Algunas personas no sabían, mis amigas no sabían que no nos habíamos casado. Algunos sabían, pero otro no. Al día siguiente sí me dijeron: ‘Eres una falla, Cielo, no te has casado'», contestó la mujer.

En ese mismo instante, la novia fugitiva reveló que antes de la boda, Clever le estaba suplicando que por favor no lo dejara y que se casaran. Debido a que ella lo encaró por haberle sido infiel.

«Él me engañó, me traicionó con otra chica de allá de Bagua. Mi amiga me había dicho que mi novio me sacaba la vuelta. Le dije que les tome una foto y los vieron besándose románticamente. Yo vi la foto de él besándose con otra», admitió.

«Yo me iba a casar el día 14 de febrero y la foto me llegó el día 13 de febrero. Fueron dos fotos y mi amiga me pidió que no la comprometa con nada. Hasta ese momento yo no había dicho nada, todos los planes de matrimonio seguían. Lo hice para darle una lección, para que sepa que no se juega», comentó Elena.

Por último, tras preguntarle por qué no canceló la fiesta de la boda, Elena agregó «Por la comida, pobrecita la comida, se hubiera maltratado todo y no hubiera comido la gente. La gente quería comer, decían que no habían cenado en su casa. Mi amiga me dice: ‘No he cenado, anda sirve ya’. Yo no había cenado tampoco, pero no quería nada», concluyó.