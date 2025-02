Estos son los artistas que se presentan hoy, jueves 27 de febrero, en el Festival de Viña 2025

El Festival de Viña 2025 ya lleva tres exitosas jornadas, la última, que estuvo marcada por las presentaciones de Carlos Vives, Edo Caroe en el humor y cerrando el evento con el exponente de la música mexicana, Carín León.

Y este jueves 27 de febrero, se vive una nueva noche del certamen, con tres nuevos artistas que lo darán todo por conquistar al monstruo de la Quinta Vergara.

Así que si no te quieres perder ningún detalle de esta noche del Festival de Viña, no te pierdas los detalles que te contamos a continuación en tu Radio Corazón.

¿Cuáles son los artistas que se presentan en el Festival de Viña este jueves?

Este jueves, el certamen debería comenzar a las 21:15 horas, lo que ha sido la tónica de este año, en la «noche anglo», que tendrá a dos exponentes del rock en inglés.

Los encargados de dar el vamos a la noche, son Incubus, conjunto estadounidense que dejará la grande en la Quinta Vergara con conocidos éxitos como ‘Drive’, ‘Wish You Were Here’, ‘Vitamin’ y ‘Nice to Meet You’.

Luego del grupo estadounidense, el encargado de hacer reír al público será Juan Pablo López. El humorista chileno se presenta por segunda vez en el Festival de Viña a 8 años de su debut en la Quinta Vergara, donde se llevó todos los premios.

Por último, para cerrar la jornada, llega The Cult, conocida banda británica de rock, con influencias de hard rock y el post-punk gótico. Esta es la segunda vez que se presentan en Chile.

En caso de que tengas dudas, a continuación te dejamos con el resto de los días del Festival de Viña 2025:

Viernes 28 de febrero

Duki

Pam Pam

Eladio Carrión

Kidd Voodoo

Sábado 1 de marzo

Morat

Pedro Ruminot

Sebastián Yatra

Hay que mencionar que, la tercera noche del Festival de Viña se reprogramó para el sábado 1 de marzo, por lo que para aquellos que no puedan asistir a la nueva fecha de la tercera jornada, podrán solicitar la devolución íntegra de su dinero a través de sistema Puntoticket a partir del 3 de marzo.