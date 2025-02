El fuerte mensaje del papá del asesino de una menor de siete años: «Mi hijo es una mier…»

Héctor es el padre del antisocial de solo 17 años de edad. Quien dio un crudo relato, luego de descubrir el crimen que cometió su hijo y conmocionó a todo Argentina.

Se trata del crimen que cometió el delincuente junto a otro menor de 15 años, luego de que le robara el auto a una mujer, mientras se encontraba estacionada en una esquina en Mar del Plata.

Según los antecedentes, en el asiento trasero, iba sentada una pequeña de siete años, con su cinturón de seguridad puesto.

Como el auto solamente tenía dos puertas, los antisociales intentaron arrojar a la pequeña por la ventana. Pero Kim Gómez quedó atrapada, y los delincuentes la arrastraron por 15 cuadras.

La menor sufrió lesiones traumáticas, fracturas múltiples y lesiones tras ser arrastrada. Producto de esto murió en la vía pública.

Crudo testimonio del padre del asesino

En conversación con el medio TN, Héctor añadió «yo me había ido a comprar unas cubiertas a Buenos Aires y cuando estaba volviendo, mi hija me dice: ‘Papi, Tobías se robó un auto y mató a una nena’. Le dije que me lo retenga por ahí y lo entregamos. Ya venía renegando mucho con él porque hace 20 días se robó otro auto, pero lo sueltan y me lo entregan porque no podían tenerlo, ya que era menor», relató.

«Después él andaba en la calle porque está perdido en la droga. Este último tiempo trabajaba conmigo y me di cuenta de que me afanaba las cosas. Entonces lo eché a la calle», agregó.

Bajo el mismo contexto, el padre agregó «yo le había dicho en la comisaría que no quería retirarlo, que lo encierren, y me dijeron que no, que yo me lo tenía que llevar. Me tenía que hacer cargo de él. Pero por qué —preguntó—, si yo no quiero retirarlo. Ya no lo puedo tener, está incorregible».

Luego de enterarse del horrible crimen de la pequeña Kim, decidió entregar nuevamente a su hijo «Se lo entregamos ahí», le dijo a la policía. Luego llevó al otro menor que estaba implicado en el crimen «Le dije a la policía: ‘Vamos, que lo llevo a la casa del otro chico’. Estaba a dos o tres cuadras. Entré a la casa del otro chico y también le dije: ‘Él estaba con Tobías, así que se llevaron a los dos'». Añadió Héctor.

Luego de entregarlo, el padre aseguró que su hijo no habló con él tras el crimen «No habló conmigo. No habló nada», sin embargo, le dijo a su hermana que «no se había dado cuenta de que estaba la nena».

Padre apoya a la familia de la víctima

Según Héctor, la primera reacción que tuvo tras enterarse del terrible acto de su hijo fue: «Yo lo cacé del cogote, nomás y lo entregué a la policía», añadió.

«Qué pague lo que hizo», «mi hijo es una mierda de persona», reclamó Héctor y siguió: «Le pido mil disculpas, y acompaño en el sentimiento a la familia de Kim Gómez, y les digo que se quede tranquilos, él va a pagar adentro», concluyó.

Hablo el padre de uno de los chorros que mataron a la nena de 7 años «Hace 20 días ya había caído preso por robar un auto y me lo devolvieron por ser menor Así como lo entregue, que no me llamen porque no lo pienso sacar» pic.twitter.com/OLgjq1cpPP — ElBuni (@therealbuni) February 26, 2025