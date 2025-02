En el capítulo de este martes de Palabra de Honor, Fernanda Figueroa se sinceró sobre los motivos por los que no puede ni ver a Fanny Cuevas.

«Cuando aprecias realmente a una persona no vienes y la amenazas con un tema delicado que le duele y no ha superado. Ella supo ese tema no por mi boca, y le da lo mismo pisotear a la gente», comenzó señalando.

Junto con agregar que «de buena soy muy dulce y simpática, pero de mala soy una hija de p… Sé que tengo un carácter de m…, pero sé reconocer cuando me equivoco, como cuando le reconocí a Faloon que fue bueno competir con ella».

«No por eso me ando sentando al lado de ella y haciéndome la amiga del alma. A mí no me molesta que Fanny se siente con ustedes sino que lo haga después de todo lo que habló sobre ustedes», sostuvo. Y cerró que Fanny Cuevas «inventó cosas en su cabeza que nunca fueron así. Es demasiado mentirosa».

Luego, Daniela Requena también se quejó de la ex Mundos Opuestos 2. «Una parte de mí me dice que desconfíe de la Fanny, y el tiempo me ha dado la razón. Ella no tiene escrúpulos. Llegó a este grupo diciendo que va a despotricar de los demás. Es una persona que dispara caiga quien caiga».

Faloon Larraguibel se lanzó contra Fanny Cuevas

Raimundo Cerda le preguntó a Faloon Larraguibel sobre su cercanía con la influencer. «Lo que me molestó y me hizo sentirme contigo es que, con la manera que eres tú, vengas a aceptar esta persona en tu vida, y que después de lo que te dijo, estés con ella».

A lo que la comunicadora le contestó certeramente. «Yo lo tengo muy presente, me dijo cosas súper dolorosas. Pero encontré sinceras sus disculpas y todos nos podemos equivocar. Igual a mí no se me olvidan las cosas, no le voy a hacer la cruz, pero no me interesa ser amiga de una persona así. No lo fui y no lo voy a ser ahora».

Además, agregó otro dato. «Cuando estaba con ustedes, Fanny dijo que yo no tenía amigos normales afuera y que menos los iba a tener acá adentro, haciendo alusión a Reina, Dani y Andrés, como que son anormales. Eso está mal».