Tita Ureta recuerda a su madre en emotiva publicación de su cumpleaños: «Veía tan lejana esta edad»

Este miércoles, Tita Ureta celebró sus 33 añitos, la que es muy importante para ella, por lo que decidió compartir una emotiva publicación en Instagram, en la que se refirió a esta nueva vuelta al sol.

Hay que mencionar que esta edad tiene un significado especial para la comunicadora, ya que es la misma que tenía su madre, Pauli Fischer, cuando falleció. Por lo tanto, es que hizo una especial reflexión sobre lo que es para ella.

La emotiva publicación de Tita Ureta

«Hola 33, me tocas porque a esta edad mi mamá se fue a acompañarme desde arriba. Veía tan lejana esta edad, quizás me imaginaba que estaría en una etapa distinta», comenzó escribiendo Tita Ureta en el post de la red social de la camarita.

Siguiendo por esta línea agregó: «Hoy todo lo veo como una oportunidad de poder crecer (lo bueno y lo malo). A veces no me la creo, los sueños que estoy viviendo, donde estoy celebrando y el cariño que recibo. De corazón, estoy muy agradecida de la vida, mi familia, amigos, Spiro, tener salud, mi trabajo y ustedes que me apoyan».

«Aquí en Australia ya se acabó el día, fue mágico. les escribo desde mi cama, después de ese paseo en bote, y chum pal agua como me gusta a mí», cerró Tita Ureta.

Hay que mencionar que la mamá de Tita Ureta murió cuando la influencer tenía tan solo tres años, a causa de un cáncer de mama, quedando a cargo de su padre, Emeterio Ureta. Por lo mismo, es que ya de adulta, la joven se ha dedicado a participar en diferentes campañas que hablan de la concientización de esta enfermedad.