Durante estos días se viralizó en redes sociales la agresión por par parte de un conductor de microbús en Viña del Mar, Región de Valparaíso.

En el video se puede observar como un joven de 19 años es agredido por el chofer tras que el estudiante quisiera pagar el pasaje con el beneficio de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

Ya se han recabado más antecedentes del hecho, este habría ocurrido en un bus de la ruta 412. El chofer le negó el pago al joven y lo golpeó para bajarlo del vehículo.

Habló estudiante agredido por conductor

El joven, estudiante de Mantenimiento Industrial en la Universidad Santa María, llamado Américo Ahumada, habló con La Estrella de Valparaíso y explicó lo sucedido hace unos días.

“Yo iba camino a mi casa y me subí a una micro. Iba a pagar con mi pase escolar. De primera, el chofer venía ‘de mala’, no me quería aceptar el pase y me dijo que me bajara”, comentó.

Concluyó con lo siguiente. “Yo le dije que no tenía derecho a tratarme así y ahí comenzó todo: él se enojó, se paró, me amenazó con pegarme, yo lo empujé y después me golpeó”.

Tras el incidente, la Seremi de Transporte de la región de Valparaíso, realizó la denuncia correspondiente para que Fiscalía pueda indagar el caso.

Además, informaron que el conductor que agredió al estudiante en Viña del Mar, fue desvinculado de la empresa en la que trabajaba.

Finalmente, desde el organismo enfatizaron en que “la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) es un documento personal e intransferible que, validado para el año en curso, se puede utilizar de marzo a diciembre con motivo de estudios, y en temporada estival para todo tipo de evento“.