CHV confirma el regreso de recordado notero a Contigo en la Mañana

En las últimas semanas, Contigo en la Mañana ha visto una serie de cambios en su equipo, partiendo por la salida de Monserrat Álvarez, quien decidió partir al ‘Buenos Días a Todos’. Además de la renuncia de Luis Ugalde, quien estaría confirmado para Mega.

Frente a esto, es que en recientemente, desde CHV anunciaron la llegada de un recordado notero, que volverá al programa para sumarse en reemplazo del conocido periodista.

Se trata ni más ni menos que de Francisco Sanfurgo, quien en 2021 se despidió del canal para dejar Santiago y radicarse junto a su familia en Concepción. Hoy, el canal de Paramount confirma la vuelta del periodista para nuevamente ser parte del equipo de movileros de “Contigo en la Mañana”, que también integran Daniela Muñoz, Gino Costa y Tomás Cancino.

En este tiempo fuera de CHV, Sanfurgo participó en algunos móviles desde el sur de Chile, pero ahora es el regreso oficial.

Hay que recordar que hace unos días, también se confirmó que a partir de marzo, Andrea Arístegui asumirá la conducción de ‘Contigo en la Mañana’ junto a Julio César Rodríguez.

La nueva salida del Contigo en la Mañana

Durante la jornada de este miércoles, te contamos que otra figura deja el matinal de CHV. Estamos hablando de Roberto Cox, de quien se especuló que había decidido salir del programa por temas salariales.

Es en este contexto que, el periodista rompió el silencio, confirmando su renuncia, indicando que «por ahora no hay mucho que contar. Ha sido algo súper reciente». Junto con agregar que «la salida no tiene que ver con pretensiones salariales».