Revelan curiosa acción que hizo Raquel Argandoña en plena grabación de un programa

Patricio Sotomayor, actual periodista de CHV, comentó una peculiar anécdota que vivió con la presentadora de televisión.

Dijo que Raquel Argandoña le destapó el baño en pleno capítulo de La Divina Comida.

El notero de CHV, estuvo en el programa Mija, de Claudia Conserva y le contó el curioso chascarro, que sucedió en el año 2022.

¿Cómo manejo Raquel Argandoña el sopapo?

Sotomayor, para partir con la historia, le dijo a Claudia, “¿Puedo contar una anécdota? A mí me arregló el wc de mi casa, la Raquel. Es una cosa muy doméstica la que les voy a contar”.

La inusual escena sucedió durante la octava temporada del programa de cocina.“Ella quería ir al baño y algo pasó que estaba tapado… Yo no sabía que estaba tapado. No estábamos grabando y me dice ‘¿tienes un sopapo?’”, rememoró el reportero sobre la presentadora.

“Yo dije ¿Cómo Raquel Argandoña va a andar con un sopapo en mi casa?, pero lo agarró y lo destapó”, continuó Sotomayor.

La conductora del programa de TV+, le dijo, muy sorprendida, señalándole que esa responsabilidad era de él como dueño de casa.

“No, porque yo no cacho. Me gritó ‘¡la cadena no funciona!’… Qué vergüenza”, así concluyendo la anécdota.

Además de esta curiosa historia, te dejamos otra nota de Radio Corazón que te podría interesar: Descubre como descubrió Antonella Ríos, que era la OTRA, en su romance con Marcelo Barticciotto. Más detalles presionando este link.