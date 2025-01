Así es la nueva vida de Roberto Dueñas: Vive en la Serena y asegura que le va extraordinario

Después de 12 años, volvió a reaparecer en la televisión chilena el exmánager de los famosos, Roberto Dueñas. En el programa «Plan Perfecto», de CHV.

Durante la tarde del pasado lunes, el periodista Pato Sotomayor llegó hasta La Serena, Región de Coquimbo, para hablar con la expareja de Marlen Olivari sobre cómo es su vida en la actualidad y alejado de las cámaras.

Tras hacer un repaso por sus años televisivos, Roberto aseguró que «no niego de mi pasado farandulero, para nada». «No echo de menos la tele. Me vine hace 12 años, volví a mi amada ciudad de La Serena, en la región de Coquimbo. Gracias a Dios me ha ido espectacularmente bien», aseguro el exmánager.

El gran emprendimiento de Roberto Dueñas

Luego de hacer un paso al costado y alejarse de la televisión, Roberto Dueñas, no tardó mucho en reinventarse nuevamente, los cuales están ligados al área de la comunicación.

«No me voy a agrandar, pero tengo dos radios y un canal de televisión regional», comentó Roberto mientras se encontraba tomando el sol en la playa.

«Estoy en mi mejor momento… yo llegue hace 12 años atrás, llegue a hacer un programa de radio y tuvimos la idea de hacer la radio regional… eso la gente lo valora», expresó el comunicador.

«Yo parto con un programa informativo, de seis y media a diez, que es pura información, y después hago un programa acá en la playa de entretención, pero el enfoque fue regional y eso la gente lo agradece», añadió a la casa televisiva de CHV.

«Cuando ustedes están mostrando los tacos en el Metro, tú comprenderás que a nosotros nos importa bien poco», comentó bajo el contexto de que el exmánager ahora está radicado en La Serena.

«Gracias a Dios me ha ido espectacularmente bien», cerró el expanelista de SQP, quien da cuenta de lo tranquila que es su vida ahora.