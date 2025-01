Naya Fácil arremete contra Mega tras no ser invitada a la gala del Festival de Viña 2025: «La discriminación es clara»

El año pasado Naya Fácil la rompió en el Festival de Viña, luego de que la eligieran como reina del certamen, junto con Nicolás Solabarrieta. Lo que por primera vez llevó a una influencer a conseguir este importante premio.

Como tradición, las embajadoras del evento suelen ser invitadas a la gala del año siguiente. Pero en el caso de la chiquilla esto no ocurrió, pues de acuerdo a lo que ella misma contó, hasta el momento no ha recibido invitación desde Mega.

Por lo mismo es que, a través de su cuenta de Instagram, Naya Fácil no dudó en arremeter en contra del canal organizador del Festival de Viña 2025, acusándolos de no querer que vaya al esperado evento.

Naya Fácil se lanza contra Mega

«No he recibido ninguna invitación formal a la gala de viña, y queda un mes, estaba esperando la invitación para poder ver con tiempo mi vestuario, ya que todos los que van ya tienen su invitación, no lo quería hacer público, pero no importa mis facilines, estoy feliz porque tengo el cariño de los viñamarinos y con eso soy feliz», comenzó escribiendo en una historia.

Siguiendo por esta línea, Naya Fácil aseguró que «la discriminación es clara, fui la reina del año pasado, que ganó con más de 1 millón de votos, histórico, pero en fin solo querían que lo supieran los quiero mucho mis facilines si fui reina fue por ustedes, pero nunca por la televisión».

«La televisión nunca mostró interés ni en mostrar mi coronación en vivo todo es por mi facilines y agradecida del cariño de siempre», cerró.

Hay que recordar que, durante su participación en ‘Primer Plano’. La joven ya había comentado que todavía no recibía la invitación para ir a la gala del Festival de Viña 2025. Frente a lo cual, Julio César Rodríguez le ofreció que fuera con él.

«Si te entusiasmas y a mí me invitaron, me escribieron hace una semana (…) ¿De +1 vas o no? ¿Te atreves?», frente a lo cual Naya Fácil aceptó con una condición. «Tenemos que ir de rosado».