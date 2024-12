Naya Fácil comparte su desahogo en redes sociales tras un «regalo navideño» que le hizo su mamá

Naya Fácil sorprendió a su gran comunidad en redes sociales al compartir una difícil situación familiar que la dejó muy afectada.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer explicó que su madre, con quien no tiene una relación cercana, tuvo un gesto que la dejó desconcertada antes de la Navidad.

Según contó Naya, su mamá le envió un depósito como regalo navideño, lo que causó gran tristeza en la embajadora de Viña 2024, según informó FMDOS.

«Mi madre acaba de transferirme dinero para Navidad, qué tristeza siento, Dios mío, no necesito ese dinero. ¿Por qué nunca me puedes dar un abrazo? No quiero eso», detalló en un video «en vivo» en el cual estaba llorando.

En el mismo contexto, Naya Fácil también mencionó el tiempo que ha pasado sin tener contacto con ella. »Seis años sin hablar y sigues pensando lo mismo. Nunca quise dinero, solo quería tu amor», expresó con dolor la influencer.

Declaraciones en Primer Plano

Es importante recordar que hace dos semanas, Naya participó en «Primer Plano», programa en el que reveló haber sido víctima de violencia por parte de sus padres durante su niñez y adolescencia.

«Me agredieron hasta los 17 o 18 años, cuando me fui de mi casa», contó en esa ocasión, añadiendo que también experimentó violencia psicológica.

«Mi madre me decía que intentó abortarme a mí y a mi hermana, que nunca quiso ser madre. Lo comprendo, pero hay muchas cosas en la vida que no deseamos y que, sin embargo, nos tocan», reflexionó en la entrevista.