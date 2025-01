¿Quién es Ignacio Socías?: El encargado de abrir el humor en el Festival del Huaso de Olmué 2025

Este jueves 16 de enero comienza el famoso Festival del Huaso de Olmué, en donde darán inicio a este show, el cantante Diego Torres y el grupo Lucybell. Mientras que el encargado de sacar las primeras risas de los espectadores será el comediante Ignacio Socías.

¿Pero, quién es Ignacio Socías?

El comediante de 33 años llega hasta el prestigioso evento a cumplir un sueño, ya que será su debut absoluto en un festival televisado. Pese a que el comediante tiene una gran trayectoria dentro de las plataformas digitales y en distintos eventos nacionales e internacionales.

Socías, realizó hace poco una gira por Europa con su podcast «Media Semana» junto con Paula San Martín, transmitido por YouTube bajo el canal de Dantesco Media.

El comediante, caracterizado por su humor inusual, irónico y muchas veces con «tallas de papá» se ha logrado ganar un espacio en el mundo de la comedia, siendo invitado a distintos programas del Internet, y teniendo la fortuna de compartir con humoristas tales como Copano, Freire, e incluso Ruminot.

Además, el pasado fin de semana, el humorista realizó el último show de su gira «Soy tu Papá», siendo uno de los primeros en hacer Stand Up y llenar el teatro Caupolicán. Haciendo de este uno de los mayores hitos que ha tenido el comediante.

Ahora, este jueves le toca enfrentarse al público del Patagual, el que sin duda caerá rendido bajo su talento.

«Para mí Olmué es algo muy especial… porque es el primer festival televisado que hago en mi vida«, reveló en el matinal «Buenos días a todos».

«Tengo la suerte de abrirlo y es una rutina que yo le tengo mucho cariño, yo creo que la verdad la hemos preparado, la hemos afinado, hemos visto tiempos, la hemos probado y creemos que va a resonar bien y va a conectar con la gente», agregó Socías.

«Me gusta hacer reír a gente que no está de acuerdo conmigo. Eso para mí es un logro. Alguien que dice «no pienso como él, pero está divertido». Eso me hace sentir más realizado», reveló en una entrevista con el medio La Cuarta.