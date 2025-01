«Me lo imagino abajo»: Rubí Galusky sorprende al contar que le gusta Miguelito en Palabra de Honor

Una curiosa situación se dio en el capítulo de este jueves en Palabra de Honor, luego de que Rubí Galusky le confesara a Daniela Requena que le atrae uno de sus compañeros, que sin duda sorprendió a varios.

«Me está gustando Miguelito, me lo imagino abajo», confesó la ex chica reality

Frente a esto, es que la española se propuso ayudar a Rubí Galusky a conquistar al comediante, e hizo un rito donde le echó perfume a la gorra de Miguelito. «Hoy me bañé, me afeité y me depilé para él», confesó la chiquilla.

Más tarde, Dani le contó a Miguelito que Rubí está interesada en él. «Qué pena que no esté soltero. Siento no corresponder. Pero podemos ser grandes amigos, te puedo hacer gancho con quien sea», le respondió él.

La coqueta confesión de Rubí Galusky

Hay que recordar que luego de su primera salida de Palabra de Honor, Galusky estuvo invitada al react del reality, donde confesó que tuvo un coqueto encuentro con otro chico reality hace varios años.

«Hice el amor con Junior Playboy, estaba con mucho jugo encima, pero no me arrepiento. Fue en mi casa, en La Dehesa, pero fue hace ocho años«, aseguró la chiquilla en aquella ocasión, bromeando que el chiquillo conoció a sus perros, su cama e incluso a su familia.

Siguiendo por esta línea, Ruby Galusky agregó que: «La verdad es que no me acuerdo, tomamos mucho jugo», mientras realizaba un gesto refiriéndose a la ingesta de alcohol.

«Tendría que volver a probarlo… Fue solo una noche», cerró.