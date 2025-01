José Antonio Neme comparte una profunda reflexión sobre su relación actual: «Me hace muy bien»

En el último capítulo de «Sin Editar», el programa de entrevistas en YouTube que tiene la «La Fiera», su reciente invitado fue José Antonio Neme. Con quien tuvo una larga charla y hablaron sobre diversos temas, tanto como, profesionales e incluso llegaron a hablar de la situación amorosa que tiene el animador de Mucho Gusto.

Todo comenzó cuando La Fiera le consultó detalles sobre su vida privada. A lo que el rostro de Mega reveló que está en pareja hace 6 años y que no piensa en el matrimonio.

Detalles sobre su vida amorosa

“Creo que las relaciones son siempre complicadas y que no lo diga porque puede que lo quiera ocultar, pero no me vengan a decir que las relaciones de pareja son fáciles”, planteó José Antonio Neme.

«Es complicado. Las personas que tenemos una mirada, un poquito más sesuda en las relaciones, las relaciones son siempre complicadas. Las personas que dicen siempre te quiero, te quiero mucho, te amo, eso son cosas muy simplonas. Y no me estoy refiriendo a nadie en particular», confirmó.

A lo que Neme afirma «Estoy enamorado… Me pesca mucho, es una gran persona (…) yo me quedé ahí hace años, que yo no lo ande gritando a los 4 vientos, es otra cosa».

La relación de Neme

Después de confirmar su relación, la cual prefiere mantenerla privada, realizó una profunda reflexión.

«Uno en una relación de pareja tiene que administrar una complicación siempre. A veces tiene que ver con que falta lucas, motivación, niños de otra familia, siempre hay que administrar algo. No existen las relaciones como de cuentos de hadas», revelo el polémico rostro.

«Estoy con alguien y administro la complicación de la relación porque la relación me hace muy bien, pero eso no implica que yo niegue que siempre vaya a tener algún problema» concluyó.