Pamela Díaz habla sobre las plataformas para adultos y por qué no se sumaría: «Es poco digno»

En el último tiempo, la venta de contenido para adultos se ha vuelto en un lucrativo negocio para las famosas. Y aunque muchas se unieron a esta tendencia, Pamela Díaz es clara en admitir que no tiene intención en hacerlo y en una nueva entrevista reveló los motivos

Resulta que La Fiera participó del último capítulo de «Tomás va a morir entrevistas». Y durante la conversación, la conductora de Canal 13 analizó la propuesta y, aunque la oferta millonaria resultaba atractiva, explicó las razones por las que no aceptaría participar en este tipo de contenido erótico.

Argumentos de La Fiera

Díaz, aseguró que «Si tuviera OnlyFans estaría forrada, forradísima». «Yo creo que ganaría, sacaba la cuenta el otro día, más menos 150 palos al mes» calculó durante el podcast.

Bajo ese marco, la animadora de ¡Hay que decirlo!, comentó que no es su estilo participar de esas plataformas, «porque mi dignidad no son 150 palos, no podría» remató.

«Tengo las lucas para trabajar decentemente, y la cabeza igual; lo encuentro poco digno», agregó. A lo que el animador del famoso podcast, se refirió «Es poco digno la sensualidad y el desnudo; puede ser de nuestra crianza católica».

«No es indigno», respondió Díaz, explicando que «lo que pasa es que, para mí, es importante mi sexualidad, y con mi pareja, y yo también tengo reglas dentro de mis temas; entonces me parece que eso es poco digno para una mina que puede hacer otras cosas».

«Claro, mostrar una pechuga para unas personas debe ser difícil y para otras fácil. Para mí, no es complicado, pero sé lo que podría causar» sentenció La Fiera.

Finalmente, Pamela Díaz confesó que sí se metería en las mencionadas plataformas, pero solo en un caso extremo: «Si tengo una hija enferma y necesito 300 millones de pesos, chao, lo hago, no me importa».

«Es como la nueva forma de salir adelante en la desgracia», cerró Caroe con un humor y a modo de concluir.