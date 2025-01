JC Rodríguez confesó infidelidad para atacar al exdiputado Marcelo Díaz, por supuesto amorío con Maite Orsini, cuando aún estaba en una relación con Millaray Viera

En la mañana de este lunes, Julio César Rodríguez, confesó en el matinal de Chilevisión, que en más de una ocasión le ha sido infiel a sus parejas, utilizándose como ejemplo para cuestionar las críticas por parte del público que ha recibido Millaray Viera tras ser víctima de la infidelidad de su expareja, Marcelo Díaz, con la diputada Maite Orsini.

Durante el desarrollo del bloque farandulero de “Contigo en la mañana”, el animador comentó que para él Millaray y Orsini, estaban siendo víctimas de comentarios machistas y que el tema se estaba llevando de forma errónea, ya que el culpable, según él era Marcelo Díaz.

Las infidelidades de Julio Cesar

Para la sorpresa de sus colegas y de la audiencia, tras su defensa a las mujeres víctimas de los engaños, JC, se puso de ejemplo.

“Todos atacan a las mujeres. ¿Qué les pasa? Si los comprometidos son los hombres. O sea, de verdad. Yo he sido súper infiel. No, te digo al tiro. He sido súper infiel, yo he tenido amantes, y a la amante le he sido infiel. Soy súper infiel”. Enfatizó el periodista, que si bien exageró sus comentarios, dejó en claro que las críticas a figuras conocidas, deberían abordarse desde quien comete la infidelidad, y no acusando o criticando a las víctimas.

Agregó sobre sus comportamientos de infidelidad. “No, de verdad, es que no quiero que después (…) yo soy infiel hasta de canal. Yo en la casa veo TVN, yo no veo este canal. Soy infiel hasta de canal. O sea, yo en la casa veo TVN, en Chilevisión no sé qué dan. En TVN veo el ‘Qué te lo digo’”.

El presentador de “La Junta”, concluyó con que “lo que uno tiene que asumir, es no decir ‘creo yo’. Echarle la culpa a otra persona, si uno es el que está en relación, poh. Si uno la embarra. Nadie está libre”.