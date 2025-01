Canal 13 adelanta el ingreso de polémica participante a Palabra de Honor este lunes

En un adelanto del capítulo de este lunes de Palabra de Honor, se vivirá la entrada de una polémica participante que promete dejar la grande entre los otros reclutas, armando polémica desde el primer momento.

Nos referimos a Fanny Cuevas, quien de inmediato se mostrará hostil con Faloon Larraguibel. «A ella siempre le ha gustado ser la protagonista en todo, a mí también», opinará sobre su excompañera en ‘Yingo’.

«Te vas a dar cuenta sola. Yo me he llevado lamentablemente sorpresas, ya no es la persona que conocimos nosotros», le dirá Félix Soumastre sobre la chica reality.

También Fanny Cuevas se mostrará burlesca con la ya ausente Oriana. «Ella es súper humilladora, una Chispa mujer. ¿Cómo la gente puede avalar eso?», dirá la ex ‘Mundos Opuestos’ sobre Marzoli.

Dos participantes viven intensa noche en Palabra de Honor

Además, hoy se llevará a cabo una inesperada confesión de una noche de pasión entre dos reclutas. Se trata de Natu Urtubias y Fabio Agostini.

«Me puse curiosa, me llamó y le dije que quiero mirar (…) no fueron más de dos minutos», les revelará la comediante a sus amigas, dándoles más detalles de lo ocurrido.

«Fue en contexto de h… No estamos en plan de tener una relación acá adentro ni nada. El Fabio la quiere pasar bien y no le gustan las personas con escrúpulos, se aburre con ellas», asegurará Urtubias.

Dani y Faloon la felicitarán por tener éxito allí donde ninguna otra mujer de la casa lo ha conseguido. «A Fabio le gustan las tías decididas como Natu, no las que andan con tonterías como Fer», sostendrá la española.

Más tarde, Dani le preguntará a Fabio su versión sobre lo ocurrido. «Si una quiere darme una mano, pues bueno, que venga. Natu es una coquetona, esto fue algo inesperado, nunca lo había pensado», será la respuesta del español.