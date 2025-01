Fran Maira lanzó ácidos comentarios contra Yerko Puchento: “Ni siquiera le dieron las pelotas para salir en el Festival de Viña”

La cantante disparó con todo contra Yerko Puchento en el Carpool de Vamo a Calmarno. La ex chica reality se desahogó respecto al comediante tras su interacción en el programa Podemos Hablar de CHV.

En el episodio emitido el 3 de enero, el comediante la ninguneó preguntando “¿Quién es?”, y luego la invitó a cantar, algo que Fran Maira no aceptó.

La situación no pasó desapercibida por los fans de la cantante y Yerko fue muy criticado en redes sociales, ya que se le acusaba de burlarse de Maira.

Durante la entrevista con Jaime Proox y Roberto Rosinelli, abordó y desarrollo el tema.

Declaraciones de Fran Maira

“Vamos a partir con algo, ¿quién es ese hueón? Yo no lo había visto en mi vida. De haber sabido, le hubiera respondido: ‘Mira, cobro más que tú, sí o sí’. Pero como no sabía quién era y me agarró para el hueveo, no lo pesqué. Tal vez para su edad sí lo conocen, pero para mí, ¿quién es?”, declaró para comenzar.

Además, en la conversación que sostuvo en el Carpool, se refirió a la fallida participación del humorista en el Festival de Viña del Mar 2023. Según mencionó Daniel Alcaíno, actor que le da vida al personaje, esto pasó porque no se respetaron los acuerdos que tenía con la organización, ya que él no quería presentarse ante un público juvenil.

Fran Maira comentó lo siguiente. “A esta persona ni siquiera le dieron las pelotas para salir en el Festival de Viña. Porque yo voy, aunque me pifien, yo salgo”. Asimismo, llamó a que modernice su humor.

Finalmente, se refirió a su futuro en el mundo de la música, en el que prepara colaboraciones Loyaltty, Lewis Somes y El Jordan 23 en un futuro. Además, reveló que le haría mucha ilusión colaborar con la cantante mexicana Yeri Mua: “Me encantaría trabajar con ella”.