Don Lalo se declaró en vivo, pero su propuesta terminó en un inesperado rechazo: Este es el sorprendente motivo detrás

Todo comenzó esta mañana, en el matinal de CHV «Contigo en la mañana», donde se encontraban en un punto de fiscalización en Santiago Centro.

Cuando un hombre, apodado como «don Lalo», transeúnte que comúnmente aparece en el matinal, se acercó con una bebida en mano, donde estaba el notero Tomás Cancino para solicitarle un favor.

«Para ti, Ema, quiero pedirte matrimonio y quiere que te cases conmigo. Te pido delante de todo Chile que te cases conmigo», agregó el hombre, en su mayor acto de amor. Dejando sorprendido a todo el panel de CHV.

«No puedo creer lo que está haciendo Lalo, es muy osado, es muy arriesgado», le dijo el animador JC Rodríguez.

En ese momento, comenzó a hablar el notero Cancino, «Ema, soy el periodista Tomás Cancino, prenda la televisión… queremos saber si usted se quiere casar con don Lalo».

Sin embargo, la mujer en cuestión optó por cortar la llamada. A lo que don Lalo la excusó «es demasiado tímida, pero tenemos dos hijos y un nieto, convivimos desde hace 38 años», luego de que ambos hablaran solos por teléfono.

«Tú me conoces, yo te he pedido matrimonio muchas veces y tú sabes que te quiero y te quiero de verdad. Por último, piénsalo», suplicó desesperadamente el hombre frente a todo Chile.

La mujer dijo que «lo pensaría», pero el panel no se mostró muy convencido de la respuesta, e insistió en el llamado.

Un momento arruinado por el pasado

«No, es que el matrimonio no me gusta. Ya me casé una vez y no quiero pasar por lo mismo. Hemos pasado por altos y bajos, por eso no me he querido casar. Años atrás fue muy picado a la araña», añadió Ema.

«Me pongo de rodillas y pido perdón», respondió don Lalo.

Finalmente, considerando el historial, el animador enfatizó que la decisión «es cosa de dos» y que nadie puede forzar a su pareja a aceptar una propuesta. Menos aún cuando persisten cicatrices por las antiguas traiciones.