Andrés Caniulef recuerda su crisis más fuerte: «Me lancé a un foso donde lo que pasó delante de mí me lo metí»

En el capítulo de este lunes de Palabra de Honor, se vivió un especial momento, luego de que Andrés Caniulef se confesara sobre los difíciles momentos que atravesó y que lo llevaron a caer en las adicciones.

Consultado por sus compañeros sobre cómo descubrió su orientación sexual, el periodista reveló que fue un camino muy solitario. «De niño si no estaba escondido en el baño estaba en mi pieza. Nunca interactuaba, nunca estaba en la mesa, entonces nunca supieron cómo manejar lo que me pasaba, porque nadie te lo enseña», relató.

Es por eso que tarde o temprano todo colapsó. «Recién a los 40 años me senté con mis papás a la mesa y les expliqué qué me había pasado. Porque hice crisis, llevé 40 años este peso, no pude más, y me lancé a un foso donde lo que pasó delante de mí me lo metí», confesó Andrés Caniulef sobre sus adicciones.

La confesión de Andrés Caniulef en su ingreso a Palabra de Honor

Cuando se confirmó su ingreso a Palabra de Honor, el comunicador se refirió a la complicada relación con su padre, en especial. «Mi papá es militar y yo tengo dos infancias. Una primera infancia en que mi relación con él fue muy férrea, muy cercana, muy cariñosa, motivo de orgullo y yo siempre quise ser como él».

«Y tengo una segunda infancia en que empiezo a tomar conciencia y por alguna razón tomé mucha distancia de él, que tiene que ver con el mundo cristiano y con la jerarquía militar, como rechazar eso, a pesar de que mi formación y lo que yo soy hoy día viene de ahí, es decir, los valores, la forma y lo correcto que funciono. Todo eso lo heredé de mi papá y a él también le debo todo lo que soy y el profesional que llegué a ser», continuó.