Popular periodista de farándula es el nuevo confirmado de Palabra de Honor: «Mi papá quería que yo fuera militar»

Hace tan solo unos minutos, desde Canal 13 se confirmó a un nuevo famosillo para sumarse a Palabra de Honor, quien sin duda promete llegar a dejar la escoba dentro del reality, en especial con el resto de los participantes.

Estamos hablando ni más ni menos que de Andrés Caniulef, conocido periodista de farándula, quien hace un tiempo estuvo en el centro de la noticia, tras su inesperada salida de Mega, tras casi dos años.

«Si no salía de Mega ese día, no hubiese estado acá, así de perfecto ha sido todo. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé, no quiero saber, a estas alturas me da igual… este es el inicio de una nueva etapa en mi vida», señala sobre esta situación.

Con relación a su llegada a Palabra de Honor, Andrés Caniulef asegura que «nunca antes tuve el interés, el deseo o las ganas de entrar a un reality y no las voy a tener después, es éste, fue el momento exacto. Yo recibí el llamado hace dos meses y lo vi en ese momento y dije ‘¿y si lo hago?’. Dos llamados después decidí que sí».

Los motivos que llevan a Andrés Caniulef a entrar al reality

«Hay mucha emoción y alegría por lo que estoy empezando y esto se enmarca dentro de un gran desafío personal. No me quiero poner místico, pero la vida me puso en este momento para terminar un círculo, que tiene que ver con mi propia historia de vida», continuó.

Siguiendo por esta línea, Andrés Caniulef agregó que «mi papá es militar y yo tengo dos infancias. Una primera infancia en que mi relación con él fue muy férrea, muy cercana, muy cariñosa, motivo de orgullo y yo siempre quise ser como él».

«Y tengo una segunda infancia en que empiezo a tomar conciencia y por alguna razón tomé mucha distancia de él, que tiene que ver con el mundo cristiano y con la jerarquía militar, como rechazar eso, a pesar de que mi formación y lo que yo soy hoy día viene de ahí, es decir, los valores, la forma y lo correcto que funciono. Todo eso lo heredé de mi papá y a él también le debo todo lo que soy y el profesional que llegué a ser».

El comunicador afirma que empezó a ponerse barreras con sus papás y se alejó de ellos, en especial de su progenitor, quien «quería que yo fuera militar, que tuviera una familia militar, con hijos militares, pero yo no sabía cómo enfrentar eso y empecé a vivir una vida lejos de casa, muy escondido»

Junto con esto, agrega que «el proceso de vida que me tocó enfrentar, las dificultades y las terapias me llevaron a entender, reconocer y reencontrarme con mi familia y en especial con mis papás».

¿Qué espera de Palabra de Honor?

Pasando al tema de sumarse a Palabra de Honor, Andrés Caniulef señala que «yo no soy de ejercicios ni de gimnasio, aunque en el colegio cada vez que tuve Educación Física fui óptimo. Lo que quiero tener es un estado físico que tenga que ver con la resistencia, pero mi gran fortaleza es mi cabeza y la mente es la que me permite tener una resistencia física que puede ser favorable. No obstante, mi motor físico está al debe».

De cara a cómo ve hoy ingresar a un reality show después de una larga carrera como periodista, el nuevo reclutado de Palabra de Honor señala que «siento que he hecho un trabajo tan significativo que ya me gané mi espacio y hoy voy a conquistar otro espacio».

«Yo quiero conocer otros formatos televisivos, mi meta es llegar a ser productor ejecutivo de programas y para eso tengo que conocer todos los formatos televisivos y a mí me faltaba estar en un reality, más aún tomando en cuenta lo relevantes, influyentes y exitosos que son hoy. Quien desconozca esto o los critique no sabe nada de televisión», cerró.