Sergio Freire habla por primera vez tras acusaciones de infidelidad: «No estamos separados»

No cabe duda que una de las polémicas más grandes del último tiempo en el mundo de la farándula es la supuesta infidelidad de Sergio Freire a Maly Jorquiera, esto a tan solo unos meses de su matrimonio y tras 10 años de relación.

Es en este contexto que el comediante se había mantenido en completo silencio sobre la situación. Situación que cambio este domingo, pues en el estreno de Primer Plano, mostraron sus primeras palabras tras el estallido del escándalo.

Resulta que una periodista del programa de farándula llegó hasta la casa de Sergio Freire para obtener sus declaraciones. Instancia en la que el ex ‘El Club de la Comedia’, se subió a la reja para pedir que lo dejaran tranquilo.

«No estamos separados… Maly hace show, la Maly se presenta igual que yo, hacemos show, en eventos. Yo no he hablado con nadie y ella ha hablado con nadie. Y esto lo encuentro súper feo de su parte. Por favor, discúlpenme, pero hasta aquí», lanzó.

Siguiendo por esta línea, aseguró que se sacaron de contexto los dichos de Maly Jorquiera, ya que los dio en el marco de su rutina de stand up. «Cuando una persona da una declaración puede ser, pero que saquen contexto de un show, de un show de comedia, eso lo encuentro que no va a lugar».

Junto con esto, al ser consultado si se arrepentía de su infidelidad, Sergio Freire señaló que «son cosas de mi vida, que la estamos viendo entre nosotros. Eso te puedo decir. No somos de la farándula, que bueno que hayan vuelto, saludo al panel, pero son cosas que estoy viendo con mi familia».

Las declaraciones de Maly Jorquiera

Hay que mencionar que la semana pasada te contamos, Maly Jorquiera participó de los Premios Todo Mejora 2024, donde reveló que había terminado su relación. «Yo me casé y me separé… altiro. Qué loca la hue…. Sabí que no lo vi venir».

Además de relatar que hace un tiempo tenía indicios. «Lo más loco es que la vida te da señales. Se demoró 10 años en pedirme matrimonio. ¿Qué otra señal querí? Me voy a casar y todas mis amigas se estaban separando».