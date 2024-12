Maly Jorquiera confirma separación de Sergio Freire tras infidelidad: «No lo vi venir»

Tiempo atrás, Sergio Freire y Maly Jorquiera se convirtieron en el tema más hablado de la farándula nacional, luego de que se filtrara una infidelidad por parte del comediante, a tan solo unos meses de que contrajeran matrimonio.

En aquella ocasión, Cecilia Gutiérrez filtró la información, afirmando que «Sergio Freire conoció a una chica (…) que fue a un show de stand-up de él, después empezaron a hablar por Instagram. Esta chica estaba emparejada. Se juntaron una vez en la productora de él, después en un hotel».

Y a los pocos días, la «otra» mujer decidió dar su versión de los hechos en Only Fama, quien aseguró que no sabía de la relación del humorista. «Creo que la vida me jugó una mala pasada, no me siento orgullosa ni minimizo la situación del matrimonio que hay. A nadie le gustaría, en este caso yo no lo hice a conciencia».

Es en este contexto que, rápidamente, comenzaron a circular rumores sobre la pareja, incluso algunos que afirmaban que Maly Jorquiera había perdonado a Sergio Freire. Pero en las últimas horas, ella misma se encargó de confirmar el quiebre.

La separación de Maly Jorquiera y Sergio Freire

Resulta que, según consigna Página 7, la comediante hizo una rutina en los Premios Todo Mejora 2024, donde dejó clara esta situación. «Yo me casé y me separé… altiro. Qué loca la hue…. Sabí que no lo vi venir», señaló

Tras esto, reveló que había indicios de que la cosa no iba bien. «Lo más loco es que la vida te da señales. Se demoró 10 años en pedirme matrimonio. ¿Qué otra señal querí? Me voy a casar y todas mis amigas se estaban separando».

De todas formas, Maly Jorquiera se tomó con humor lo ocurrido, asegurando que ya estaba mucho mejor, a pesar de la corta duración de su matrimonio.