Suegra arruina la celebración de sexo de su hijo por eufórica reacción

Hoy en día conocer el sexo de tu bebé se ha vuelto una de las celebraciones más realizadas por los chilenos junto con el baby shower. Esto quería realizar una pareja británica junto a su familia y amigos. Sin embargo, la suegra logró arruinar el momento tan esperado por la pareja.

El video se viralizó en TikTok, y llegó a los más de tres millones de likes solo en minutos. El matrimonio se había enterado de que su tan esperado bebé iba a ser una niñita, pero justo antes de poder celebrar entre ellos y abrazarse, se acerca la mamá del joven a celebrar junto a él, dejando a la novia a un lado.

El gesto de la madre no estuvo completamente mal, pero no dio tiempo para que el hombre pudiera reaccionar frente a su pareja, la cual se ve en el video muy desconcertada.

Minutos después, se deja ver que la novia se acerca a su suegra muy molesta a conversar con ella. «Le voy a decir algo, este es nuestro bebé, no considero que esto haya sido correcto. No dejó que me abrazará, y yo soy su esposa».

A lo que la suegra se defendió «Estoy emocionada de que van a tener un bebé, eso es todo, él te abraza todos los días ¿Cuál es el problema?». La discusión continuó por un momento hasta que el joven tuvo calmar a ambas mujeres que estaban descontroladas.

Reacción de los cibernautas por el actuar de la suegra

Si bien las redes sociales han estado muy divididas por este controversial video compartido en la plataforma digital, dividiéndose entre los que apoyaban a la suegra y entre quienes estaban del lado de la madre del bebé.

«Soy mamá, y creo que la mujer más importante debería ser su esposa, su hija y su madre, en ese orden» afirmó una usuaria de TikTok.

Otros usuarios se refirieron con comentarios como «Soy mamá y creo que la mujer más importante en nuestras vidas es nuestra madre» «La esposa es primero soporten» comentó otro.