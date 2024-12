«Yo no te he robado nada»: Revelan el crudo diálogo entre odontóloga y hombre al que asesinó por error

En las últimas horas, se dieron a conocer nuevos detalles sobre el asesinato de un hombre de 48 años en Recoleta, a manos de una odontóloga, quien lo confundió con un ladrón que le había robado su celular.

De acuerdo a lo consignado por La Tercera, pasadas las 10:00 horas del lunes recién pasado, la imputada, identificada como Soraya Alcaíno de 29 años, sufrió un asalto en su auto en avenida Américo Vespucio, cuando un desconocido le rompió el vidrio para quitarle el teléfono.

Frente a esto, es que la odontóloga, decidió perseguirlo en su vehículo. Al dar la vuelta a la manzana y perder de vista al delincuente, le preguntó a un transeúnte que le dio indicaciones. Al avanzar un poco más, vio un hombre que según ella se parecía a su asaltante, así que paró el auto chocando una micro y se acercó a él.

La conversación final de la odontóloga y su víctima

En el medio antes nombrado, indicaron que la fiscalía tiene registros de la última conversación entre ambos. «¡Devuélveme el celular, concha…!», exigió la imputada. Mientras que el hombre, identificado como Mauricio Navarrete, sin entender nada, le dijo: «Yo no te he robado nada, yo no fui, yo no lo tengo».

Tras lo cual, es que la odontóloga sacó una «navaja de uso militar» y lo hirió en el tórax. Ahí es cuando una persona que estaba en la escena gritó: «¡Amiga, relájate, lo vas a matar!» Mientras que Alcaíno se justificaba: «Este hueón, tiene mi teléfono. Estoy aburrida de la delincuencia, estoy aburrida de que me roben».

Luego de acuchillarlo, le quitó a la víctima el teléfono celular, pensando que era de ella y se fue en su auto. Lamentablemente Navarrete murió en el lugar y en las primera investigaciones se pensó que fue víctima de un asalto.