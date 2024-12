Famosos al desnudo: Cómo el efecto Polizzi marcó tendencia este 2024

No cabe duda de que este 2024 estuvo marcado por el auge que tuvieron las plataformas para adultos y en especial, las famosas que se unieron a estas e hicieron con ellas una segunda fuente de ingresos.

Ya sea por diversión, para ayudar a la familia o simplemente para demostrar su sensualidad, varias fueron las chilenas que se crearon este año una cuenta en OnlyFans o en Arsmate.

Esta tendencia se ha vuelto un boom estos últimos 12 meses, y muchas lo justifican por lo rentable que es el negocio, debido a que en poco tiempo se puede juntar una gran suma de dinero.

Bajo este marco, las plataformas para adultos son la mejor alternativa, para quienes necesitan una fuente de ingresos rápida y fácil.

¿Qué famosa debutó primero?

Camila Polizzi ganó notoriedad pública a mediados de 2023 al ser formalizada en una de las aristas del Caso Convenios en la Región del Bío Bío.

La exaspirante a la alcaldía de Concepción y a diputada por el distrito 20 recibió como medida cautelar arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Ante esta situación, y siendo madre de dos hijos, decidió abrir una cuenta en Arsmate como una forma de generar ingresos. En una entrevista con LUN, reveló que «tengo suscriptores que provienen desde el mundo político, empresarial, así como de las comunicaciones».

También afirmó: «No he sido condenada y, mientras permanezca en mi domicilio, no se me impide trabajar».

Siguiendo la misma línea política, otra ex alcaldesa decidió continuar sus pasos. Así es el caso de Cathy Barriga que causó polémica, cuando también decidió abrir una cuenta en estas plataformas para adultos, luego de que le decretaran arresto domiciliario.

Pero no fueron solo mujeres las que decidieron incursionar en este mundo, así es el caso del papá de Dante, niño que padece la enfermedad de Duchenne. Quien tuvo que unirse a las plataformas para adultos para poder costear la dura y cara enfermedad que tiene su hijo.

¿Qué otros rostros se unieron a este boom?

Faloon Larraguibel.

Miau Astral.

Natalia Cuevas, comediante.

Iván Cabrera junto a su esposa Titi Magrini.

Patricia Maldonado.

Anita Alvarado.

Camila Arismendi, ex Tierra Brava.

Francisco «Papá Lulo», ex Gran Hermano Chile.

Fanny cuevas, ex chica Yingo.

Estefanía Galeota, ex Gran Hermano Chile.