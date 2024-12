Auditor borracho confesó en el Chacotero que perdió todo debido al copete, pero no es alcohólico…:»Curao no vale» Géminis, de 25 perdió su pega, a su familia, y confesó tomar por tres días seguidos. Sin embargo, asegura no ser alcohólico. Escucha ACÁ esta historia del Chacotero Sentimental.