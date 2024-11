No solo Karen Doggenweiler y Rafa Araneda: Estos animadores se sumarán al Festival de Viña 2025

Luego de una larga espera y varias especulaciones, el pasado miércoles 6 de noviembre se confirmó a Rafa Araneda como el animador del Festival de Viña 2025, acompañando a Karen Doggenweiler arriba del escenario.

«Recibir esta invitación no solo me hizo sentir orgulloso, sino que desde el momento que tú me empezaste a escribir nuevamente… recibir tu deseo e invitación fue fundamental», es parte de lo que dijo en su presentación en Mucho Gusto.

A pesar de que parecía que Rafa Araneda era la gran sorpresa, desde Mega se tenían guardado algo aún más importante. Pues hace solo unas horas se reveló que los animadores no estarán solos en el Festival de Viña 2025.

La sorpresa en la animación del Festival de Viña 2025

Resulta que durante la emisión de Only Fama, este domingo, Paula Escobar dio a conocer que algunos rostros del canal se subirán al escenario de la Quinta Vergara como coanimadores durante ambas competencias.

En el caso de Karen Doggenweiler, estará acompañada por José Antonio Neme, Francisco Melo y Rodrigo Sepúlveda, quienes hace algunas semanas sonaron fuertemente como cartas de Mega para ser los animadores del certamen.

Por otro lado, Rafael Araneda también tendrá compañía en el Festival de Viña 2025. Pues en la competencia folclórica e internacional, compartirá escenario con Tita Ureta y Paola Volpato.

«Van a estar en un bloque especial, por ejemplo, van a estar presentando ciertas competencias o segmentos», aseguró la panelista del estelar de farándula de Mega, sobre la nueva propuesta del canal de cara al Festival de Viña 2025.