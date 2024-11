¡Es oficial! Mega anuncia a Rafael Araneda como animador del Festival de Viña 2025

Desde que se anunció que Mega se haría cargo del Festival de Viña 2025, comenzaron a circular una serie de especulaciones sobre qué animador acompañaría a Karen Doggenweiler arriba del escenario de la Quinta Vergara.

Por lo mismo que, tras semanas de rumores, es que la mañana de este miércoles 6 de noviembre, finalmente se confirmó que ni más ni menos que Rafael Araneda vuelve a la animación del certamen más importante de nuestro país.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que el locutor de Radio Pudahuel se sube al escenario del Festival de Viña, pues desde 2011 al 2018 cumplió con esta tarea, mientras el evento estaba en manos de Chilevisión.

El anuncio de Rafael Araneda en el Festival de Viña 2025

Previo al anuncio de Rafael Araneda para el Festival de Viña 2025, en Mucho Gusto se jugó al misterio, afirmando que llegaba al canal una importante figura internacional. Tras lo cual, apareció el rostro de Univisión con flores para Karen Doggenweiler, su nueva compañera.

Junto con esto, y según consigna Página 7, Rafael Araneda aprovechó de decir unas emotivas palabras: «Ha sido súper emotivo para mí, yo te lo dije. A estas alturas de la vida yo no pensaba volver a Viña».

«Recibir esta invitación no solo me hizo sentir orgulloso, sino que desde el momento que tú me empezaste a escribir nuevamente… recibir tu deseo e invitación fue fundamental», continuó.

Por último, Rafael Araneda señaló que «hay un equipo fantástico, hay energías nuevas, estás tú… uno dice ‘qué cosa más rica y entretenida’. Qué agradable que te inviten a una fiesta, porque Viña es una fiesta».