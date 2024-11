«Me pidieron por favor»: Daniela Aránguiz revela el motivo por el que no visitó a Jorge Valdivia en la cárcel

Daniela Aránguiz impactó en el más reciente capítulo de Only Fama, luego de que hiciera una desconocida confesión sobre lo que atravesó mientras Jorge Valdivia estuvo en la cárcel de Rancagua, tras ser denunciado por violación.

El tema salió a flote en el marco de la visita de Romina Sáez al programa de Mega, quien se refirió a la visita que le hizo a Cathy Barriga en el centro penitenciario femenino de San Miguel, en el marco de la investigación por fraude al Fisco y falsificación de instrumento público.

Frente a esto, es que la bailarina dio algunos detalles de los primeros días de su excompañera en prisión preventiva. «La vi angustiada por sus hijos. Conversé con ella y se emocionó muchísimo», agregando que «la cárcel es la cárcel y los amigos pueden estar en las fiestas, en los matrimonios, la cárcel es distinto».

Tras esto, es que Daniela Aránguiz hizo una sorpresiva revelación sobre lo que ocurrió con Jorge Valdivia y el motivo por el que decidió no visitarlo durante las casi dos semanas en las que estuvo tras las rejas.

¿Por qué Daniela Aránguiz no visitó a Jorge Valdivia en la cárcel?

«A mí me pidieron por favor, me mandaron a decir que yo no fuera a exponerme a eso, porque es algo súper denigrante, y es súper fuerte como te revisan. Ir a visitar es algo complicado», explicó la panelista de farándula.

Hay que recordar que luego de que se cambiara la medida cautelar de Jorge Valdivia de prisión preventiva a arresto domiciliario nocturno, es que Daniela Aránguiz lo visitó a la mañana siguiente, generando una serie de rumores.

En esa ocasión, la influencer explicó. «Quiero aclarar un punto que se especuló de que yo había pasado la noche con Jorge. Yo quiero recordarle a todo Chile que yo soy la madre de los hijos de Jorge y lo voy a ser hasta el día que se muera; y si mis hijos quieren ver a su padre, ahí va a estar su madre para llevarlos y apoyarlos».

«Jorge ayer estuvo con su mamá y su hermano, estuvo súper contenido. Creo que ellos tenían que tener su espacio y yo esperé un momento para que compartiera solito con sus hijos», continuó.