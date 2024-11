Maly Jorquiera reapareció en divertido show luego de ser víctima de supuesta infidelidad: «Me carga Shakira, pero me uní al club…»

La presunta infidelidad de Sergio Freire hacia Maly Jorquiera ha acaparado los titulares. Fue Cecilia Gutiérrez quien destapó el rumor hace un tiempo en un programa de YouTube, y desde entonces, el tema ha seguido generando revuelo.

Este sábado, Maly Jorquiera se presentó en un show de stand-up en el Comedy Restobar, donde lanzó comentarios dirigidos a Sergio Freire en referencia a la supuesta infidelidad del comediante.

Luego de supuesta infidelidad: así fue la divertida rutina de Maly Jorquiera

«Estamos mejor que nunca, sin atados en la casa, la vida nos sonríe,» comenzó diciendo Maly Jorquiera al arrancar su show, provocando carcajadas entre el público.

La ex integrante del «Club de la Comedia» no dudó en lanzarse con todo y se subió al columpio para bromear sobre el difícil momento que atraviesa. «La gente no vino por el chisme, no. A la gente no le gustan los cahuines,» comentó entre risas.

También, añadió con picardía: «Qué lindo ver parejas. No sé si saben lo que me pasó. Pero yo estoy bien, mi familia también… Eh, cuidado con los cachos.»

Siguiendo con la hilarante rutina, Maly hizo referencia a la colección de «Los Simpson» de Sergio Freire, quien es un gran fan de la serie: «Estoy vendiendo toda la colección de Los Simpson, algunos vienen rotos,» dijo, sacando aún más risas de los asistentes.

Recordó también el caso de Shakira, quien atravesó una ruptura pública por una infidelidad y fue tema de conversación durante mucho tiempo. Con humor, Maly señaló: «Me carga Shakira, pero me uní al club.»

Para cerrar su presentación, la comediante se puso un poco más seria y reflexionó sobre las decisiones en la vida. «Aunque sean correctas o incorrectas, tenemos que hacernos responsables de lo que hacemos,» según consignó La Cuarta.

«Busquen a su pareja, busquen un lugar confortable. Si les duele, no es ahí, si les hacen daño, no es ahí. Es lo mismo que tenemos que decirles a nuestros hijos: no tienes que pertenecer donde no te quieran, siempre hay un lugar donde nos van a querer«, finalizó.