Mariela Sotomayor arremete contra Faloon Larraguibel en ¿Ganar o Servir?: «No sé qué me dio más pena y vergüenza»

¿Ganar o Servir?, está llegando a su recta final, por lo mismo que están aprovechando de vivir las últimas polémicas. Así es como se mostró en un adelanto de impacto del capítulo de este martes.

Resulta que en el reality de Canal 13 se vivirán los VTR Awards, instancia en la que Faloon Larraguibel y Mariela Sotomayor tendrán una discusión de aquellas, esto luego de que recordaran una situación que todavía tiene más que molesta a la periodista.

Estamos hablando del robo de su péndulo por parte de Luis Mateucci y la ex Yingo, quienes se metieron a buscar entre sus cosas, para luego esconderlo y hacerse los desentendidos. Video que les mostraron a los participantes en la casona.

La potente reacción de Mariela Sotomayor en ¿Ganar o Servir?

Frente a esto, es que Mariela Sotomayor no dudó en lanzar sin filtro: «¿Cachai lo que me pasó cuando vi que hurgueteaban mis cosas?», agregando que «no sé qué me dio más pena y vergüenza, si verte hurgando mis cosas o ver que todo Chile te vio hacer lo que hiciste».

Hay que recordar que tras su salida de ¿Ganar o Servir?, hace algunos meses, la panelista de farándula conversó con Pamela Díaz en ‘Sin Editar’, donde se refirió al robo del péndulo. «Yo veía a Faloon agachada, registrando mis cosas. Yo tenía ahí mi ropa interior, mis pilchas que me dejaban entrar y eso fue muy fuerte».

«Cuando lo vi cómo que no pude seguir viéndolo y estuve cómo dos días llorando», agregó Mariela Sotomayor sobre esta tensa situación.