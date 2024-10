Dunga de La Combo Tortuga desmiente romance con Faloon Larraguibel: «Estoy más solo que la chu…»

Tiempo atrás comenzó a circular un rumor en el mundo del espectáculo, que vinculaba a Faloon Larraguibel con Dunga, vocalista de La Combo Tortuga, esto luego de que la chica reality participara en uno de los videoclips de la banda.

Junto con esto, vieron al parcito compartir en varias fiestas durante las Fiestas Patrias, lo que solo hizo que aumentaran las especulaciones tras su quiebre con Karla Melo hace unos meses.

Es en este contexto que, durante su visita a La Mañana de la Corazón este martes, Dunga contó la firme si acaso existe algo más con Faloon Larraguibel o si solo son amigos.

¿Hay algo más entre Dunga y Faloon Larraguibel?

Todo comenzó cuando nuestra Señora Nelly, antes de sacarle la numerología, le preguntó si acaso es verdad que andaba con la ex Yingo, frente a lo cual señaló: «Las cuestiones que se vieron, yo estaba carreteando, éramos como diez y yo salía al lado de espalda conversando, mira».

Tras esto y luego de unas cuantas bromas, Dunga no dudó en desmentir de forma exclusiva en La Número Uno de Chile cualquier romance, es más, afirmó que «es mentira, yo estoy más soltero, estoy más solo que las chucha». Además de agregar que «es una amiga, una amiga, es amiga de todos. Tenemos un grupito ahí buena onda, pero no, no pasa nada, está todo tranquilo».

Por último, hay que mencionar que a fines de septiembre, la propia Faloon Larraguibel se refirió a este tema, luego de que Cecilia Gutiérrez se contactara con ella para consultarle por su cercanía con el vocalista de La Combo Tortuga.

«Yo ahora estoy soltera, y si estuviera saliendo con alguien no tendría ningún problema en decirlo», indicó en ese momento la comunicadora, negando cualquier romance.