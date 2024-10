Antonella Ríos se confiesa tras ser confirmada para Palabra de Honor: «La gente cree que ando todo el día en baby doll»

La tarde de este martes se confirmó que Antonella Ríos es la nueva participante de ‘Palabra de Honor’, por lo que previo a su ingreso, se confesó sobre lo que espera lograr con esta experiencia.

Para comenzar, la actriz reveló que ya había recibido ofertas para otros reality show en el pasado, las que rechazó. Ya que «no era mi momento, en cambio ahora sí siento que estoy en un mejor pie para poder entrar. Estuve depre y media triste y hoy me siento más capacitada para enfrentar un desafío así».

Junto con esto, Antonella Ríos asegura que quiere mostrar una nueva faceta. «Estoy cansada de los prejuicios, quiero que me conozcan como soy. La gente cree que ando todo el día en baby doll, y ando más en pijama de polar. Dicen que soy pesada y está todo el tema sexy y que hago contenidos para adultos, pero ya me tiene un poco jodida que eso me determine».

¿Qué quiere lograr Antonella Ríos con Palabra de Honor?

«Lo que quiero es tratar de dar vuelta la página y mostrarme en la faceta que yo soy. No reniego de aquello, pero muchas puertas se me han cerrado por eso. No niego que me gusta esto de la sensualidad, que es una de mis teclas, pero tengo muchas más teclas, como un piano, entonces puedo hablar de muchas cosas y mostrarme en este reality como para reivindicarme», continúa.

Siguiendo por esta línea, Antonella Ríos agrega que con su paso por Palabra de Honor «quiero reposicionar mi imagen y defender a quien realmente soy».

Por otro lado, la comunicadora comenta que decidió entrar a la venta de contenido para adultos, «porque la pandemia pasó la cuenta, no había pega y estuve a punto de perder el departamento, pero lo salvé gracias a eso. Lo partí haciendo por la necesidad de generar un sueldo».

Finalmente, tiene confianza de su estadía en Palabra de Honor. «De alguna manera siento que estoy preparada para las competencias. En movimiento y destreza siento que me puede ir bien», sintetizando que «todo eso lo puedo tolerar, pero no sé si a alguien roncando al lado mío. Ahí voy a tener que trabajar la paciencia».