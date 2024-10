Al igual que Cathy Barriga: Polémica ex Gran Hermano debuta en plataforma para adultos

Durante el último tiempo que las plataformas de venta de contenido para adultos se han convertido en una nueva forma de generar ingresos para las figuras de la TV. Así quedó demostrado con Cathy Barriga, quien en tan solo un día ganó más de $7 millones.

Y en las últimas horas, es que se dio a conocer que una nueva famosilla se une a este lucrativo mundo. Siendo en esta ocasión una conocida chica reality, que tuvo un comentado paso por la primera temporada de Gran Hermano.

Estamos hablando ni más ni menos que de Estefi Marquis, quien al igual que Cathy Barriga, se sumó a Onfayer, plataforma chilena de venta de contenidos +18, quienes no dudaron en presentarla con bombos y platillos.

«Directamente desde el Miss Chile Internacional, un paso por Gran Hermano y ahora en nuestra plataforma, encuéntrala como ‘ESTEFIMARQUIS’. Bienvenida, bella y hermosa», escribieron desde la plataforma para presentar a la chiquilla.

Es en este contexto que, en las primeras fotos que se pueden ver de Estefi Marquis, la chiquilla aparece luciendo coquetos conjuntos de lencería, e incluso jugando con distintos tipos de disfraces que dejan poco a la imaginación.

Sobre su llegada a la plataforma, la ex Gran Hermano señaló a través de sus redes sociales: «Suscríbete para ver mi contenido más sensual» y que «verán mi lado más sensual y facetas que antes no he explorado».

El romance de Estefi Marquis con Mario Velasco

Hay que recordar que, tiempo atrás, Estefi estuvo en el centro de la noticia, luego de que, tras un año de especulaciones, decidiera salir a confirmar su romance con Mario Velasco.

«Estamos pololeando. Ya llevamos casi un año de romance, quizás no a la luz, pero siempre hemos estado juntos», señaló la chiquilla en conversación con Tiempo X.

Siguiendo por esta línea, agregó que «Era tierno y atento. Teníamos amigos en común y si yo me sentía triste y se lo comentaba a un amigo, él me decía: ‘Un pajarito me contó que estabas triste’. Me enviaba flores para que me sintiera mejor, siempre fue muy respetuoso».