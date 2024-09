Ex Gran Hermano sorprende al confirmar romance con conocido animador chileno

En los últimos días, comenzó a correr con mucha fuerza el rumor de que una polémica ex chica Gran Hermano estaba en una relación con un conocido animador nacional, tras una foto en la que se les veía de lo más acaramelados.

Nos referimos ni más ni menos que a Estefi Marquis y Mario Velasco, quienes ya habían tenido fuertes especulaciones de romance en agosto del año pasado, luego de que se filtraran unos registros de los tortolitos de vacaciones en México.

En aquella oportunidad, la ex Gran Hermano afirmó que solo eran amigos con el animador de Zona de Estrellas. «No, no estoy con él (Mario Velasco). Definitivamente, no estoy con él. Tenemos una relación muy linda de amistad, pero nada más que eso», indicó a Página 7.

Pero al parecer, solo se trataba de un engaño para alejar a la prensa de su relación, pues resulta que llevan varios meses juntos y recién ahora quisieron hacerlo público, con la fotito que subió Velasco a sus historias de Instagram.

Estefi Marquis confirma su romance con Mario Velasco

En conversación con Tiempo X, Estefi Marquis confesó que «estamos pololeando. Ya llevamos casi un año de romance, quizás no a la luz, pero siempre hemos estado juntos».

«Era tierno y atento. Teníamos amigos en común y si yo me sentía triste y se lo comentaba a un amigo, él me decía: ‘Un pajarito me contó que estabas triste’. Me enviaba flores para que me sintiera mejor, siempre fue muy respetuoso», continuó la ex Gran Hermano.

Finalmente, Estefi Marquis reveló que su relación con Mario Velasco va tan bien que incluso ya pudo conocer la hija del ex chico Yingo con Carolina Mestrovic, Julieta. «Es una exquisita», aseguró en la entrevista al medio antes nombrado.

Por su parte, Mario Velasco se refirió brevemente a su romance con la chica reality en el programa de Zona Latina, luego de que sus compañeros le preguntaran. «¿Se me está cayendo la baba de amor? ¿Eso me están diciendo?… Mandarle un besito, que estoy muy enamorado y estoy muy feliz».