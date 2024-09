Recientemente, Karen Doggenweiler fue anunciada oficialmente como animadora del festival de Viña 2025. Sin embargo, rápidamente le han llegado críticas a través de redes sociales, algunas de ellas por ser esposa de Marco Enríquez Ominami.

Fue en conversación con La Tercera, donde la periodista se sinceró y habló al respecto de como lidia con las redes y de qué manera se toma las críticas de la gente.

Las declaraciones de Karen Doggenweiler

Partió comentando que «no puedo leer todo, es mucho. Pero intento, sí, intento leer todo y agradezco. Las mujeres, especialmente, son muy cariñosas».

Asimismo, habló de cómo su nombramiento afectó positivamente en el género femenino. «Este es un cambio de era, absolutamente. Se puede hablar de una mujer primero, que se vea, que se sienta empoderada, y que hoy en día, inmediatamente después de la nominación, empecemos a hablar todos de quién la va a acompañar», señaló.

En ese contexto, refiriéndose a las críticas que ha enfrentado por estar en pareja con MEO, declaró que lo encontraba injusto. «Yo tengo una carrera de 30 años y siempre de mucha cercanía con el público. Y siempre me he mantenido independiente en mi carrera. Soy mamá, soy periodista, soy mujer. No puede ser que en Chile a uno se la juzgue por lo que supuestamente dice o dijo o hizo el marido», comentó.

Además, agregó que «No es posible que en Chile uno se case y pierdas tu identidad o pases a ser la extensión de tu marido. Yo creo que esta es una linda pelea que hay que dar. No solamente por mí ahora, sino que por las futuras animadoras o las niñas que sueñan con subirse a la Quinta Vergara para que en una entrevista no les pregunten qué piensan del marido».

Para cerrar, indicó que «Es una situación que parece como de 1900, no sé, no sé ni qué año decir, 1940, no sé. Que te hicieran una pregunta así o ver comentarios así, yo creo que son de otro siglo», concluyó.