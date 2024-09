«Un uniformado me paró en la carretera y me hizo ver la luz…» La historia del carabinero hot que dejó chascón al Rumpy en El Chacotero Sentimental Camila, de 25 años, emprendió rumbo por la carretera por temas de pega, y en el camino subió a un carabinero que estaba haciendo dedo. Sin embargo, algo en su cara se le hacía conocido, hasta que recordó que fue un ex de su adolescencia y donde hubo fuego, cenizas quedan.