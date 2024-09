Este es el motivo por el que Camila Andrade no participó del repechaje de Gran Hermano Chile

La noche del domingo se vivió una nueva eliminación en Gran Hermano, la que tomó por sorpresa a todos los seguidores del reality de CHV, pues cuando esperaban que Manuel Napoli dejara el espacio, Camila Andrade se convirtió en la novena eliminada tras una estrecha votación.

Es en este contexto que, durante la jornada de este lunes, se realizó un nuevo repechaje, el que esta vez se eligió por votación de los jugadores que siguen en la casa. Por lo mismo que muchos esperaban que la comunicadora volviera a la «casa más famosa del mundo».

Pero la decepción llegó rápidamente, pues estos revelaron que no pudieron votar por Camila Andrade, ya que no estaba en la lista. Por lo mismo es que de inmediato los seguidores de Gran Hermano comenzaron a preguntarse por el motivo de esta decisión.

Así que en su aparición en el prime tras su eliminación, es que la ahora exparticipante contó los verdaderos motivos por los que quedó fuera del proceso de repechaje del reality.

¿Por qué Camila Andrade no estuvo en el repechaje de Gran Hermano?

Resulta que Diana Bolocco le consultó por esta situación, frente a lo que Camila Andrade confesó que ella es la que tomó la decisión de no participar. «Era muy pronto. Me bajé del avión y me preguntaron, también necesito digerir un poco. Para que la gente sepa, yo no tengo mi celular, no he visto a mi pololo, recién vi a mi mamá, mi hermana y mis amigas».

De todas formas, la ex Miss Mundo confesó que no descarta volver en algún punto a Gran Hermano, aunque igualmente preciso que «por lo pronto no».

Hay que mencionar que el elegido para volver en el repechaje de los participantes terminó siendo Iván Cabrera, quien había renunciado al encierro tras la visita de su pareja en el primer congelado.