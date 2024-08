Camila Andrade revela entre lágrimas que quiere renunciar a Gran Hermano: «Me siento un poco decepcionada»

Este domingo se estrenó un nuevo capítulo de Gran Hermano, el que estuvo marcado por la eliminación de Yuyuniz Navas, pero también por la posibilidad de una nueva renuncia a casi un mes del inicio del reality.

Hay que recordar que hace tan solo unos días, Sebastián Ramírez agarró todas sus pilchas y abandonó la «casa más famosa del mundo», luego de recibir una sanción a raíz de una fuerte discusión con Manu Napoli. Tras esto, Pedro Astorga, también planteó la posibilidad de dejar el encierro, frente a una nueva regla que no le permitía competir.

Y ahora se suma Camila Andrade, quien dejó claro que está pensando en renunciar a Gran Hermano, luego de que Camila Power le fuera a contar que Michelle Carvalho y Alexandra ‘Chama’ Méndez, sus más cercanas en el reality, la estaban pelando a sus espaldas.

Todo comenzó luego de que la influencer le dijera: «A mí me hubiese gustado que me lo dijeran y por eso te lo dije. Lo mío fue con la mejor intención, de que tú no seas hueona y ya está».

Al parecer, esta situación dejó más que afectada a Camila Andrade, por lo que no dudó en acercarse hasta el confesionario, para contarle a ‘Big’, que el encierro la tenía más que agotada y que estaba pensando en abandonar Gran Hermano.

La posible renuncia de Camila Andrade a Gran Hermano

Para comenzar, la comunicadora señaló que «tengo ganas de renunciar. Me siento un poco decepcionada de que con las personas que comparto día y noche, hayan hecho un comentario sin yo estar presente».

Siguiendo por esta línea, de todas formas, se mostró incrédula ante la reacción de Power. «Me da lata la sobrerreacción de la Camila, es loco porque también llego a creer en que, ‘¿tiene una buena intención?'».

«No es fácil estar acá encerrada, lejos de la gente que te da soporte todo el tiempo. Ya estoy como aburrida la verdad», cerró entre lágrimas.

Es de esta forma que, durante el prime de Gran Hermano, Diana Bolocco le informó que tiene las próximas 24 horas para confirmar o desistir de su renuncia. Por último, hay que mencionar que Andrade se convirtió en la segunda salvada por el público en el capítulo de anoche.