Venezolano protagonista de polémico viral en el Cajón del Maipo responde: «Lástima que los sifrinos y jueces no les gusta»

La semana pasada se viralizó en redes sociales un video en el que aparece un grupo de ciudadanos venezolanos, haciendo lo que parece ser una clase de salsa en medio de la nieve, en el Cajón del Maipo, con música a volumen muy fuerte.

Como se podía esperar, la situación generó gran molestia entre los usuarios, quienes consideran que el sector es un lugar para ir a relajarse, acercarse a la naturaleza y desconectarse de los ruidos de la ciudad.

Por lo mismo que de inmediato aparecieron una serie de comentarios como: «En serio ya lo hacen a propósito de ir a joder todo lo bueno»; «El cajón del Maipo es hermoso como para que lo vengan a arruinar con su malvivir»; «Esa wea es pura provocación» y «Que poca cultura tiene esta gente».

A pesar de que en aquella ocasión solo uno de los bailarines decidió comentar el video, señalando que «la pasamos divino en la nieve. Al que no le guste, suerte». Ahora, uno de los organizadores decidió sumarse a la polémica.

La respuesta de venezolano organizador de evento en el Cajón del Maipo

El usuario de TikTok, identificado como El Mago Martín, compartió un registro en la red social antes nombrada, donde defendió la actividad.

Para comenzar, el ciudadano venezolano aseguró que solo se trató de la grabación de un videoclip. «Es un video de 8 minutos de la súper rumba en la nieve, sólo un video set. Un poco más de contenido. Lástima que los sifrinos y jueces no les gusta».

Junto con agregar que «cabe destacar que las dos señoras que salen bailando juntas son chilenas».

Siguiendo por esta línea, mencionó: «Los que me conocen saben que yo no me voy a ir para allá a hacer un evento sin permiso. A las personas que están allí, que son las que resguardan el sitio, se les explicó que íbamos a hacer un videoclip, porque no es una fiesta, es un videoclip para subirlo a YouTube».

Por otro lado, indicó que «¿Hasta cuánto van a seguir denigrando la salsa baúl? Ese video tiene permiso, se pidió permiso, la camioneta no estaba sonando, porque estábamos haciendo un videoclip».

Y cerró el video señalando que «aquí o en la China, donde sea, para donde me toque ir, voy a escuchar salsa baúl, porque eso es lo que me gusta».