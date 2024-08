La dura respuesta de Daniela Aránguiz a Daniella Campos por acusación de agresión: «Eres una vieja hedionda de mi…»

Sin duda que una de las peleas que ha marcado al mundo de la farándula en las últimas semanas, es la de Daniela Aránguiz con Daniella Campos, que terminó con la última siendo despedida del canal donde trabajaba como panelista.

Es en este contexto que, en los últimos días, la ex Miss Chile participó de Zona de Estrellas, donde denunció que su compañera de programa, la agredió en varias ocasiones, psicológica e incluso físicamente.

«Yo salgo del programa, que había estado bastante acalorado en el panel, pero nada fuera de lo normal. Me estaba cambiando de ropa, agachada, de espaldas y viene Daniela Aránguiz y me pega un empujón súper fuerte y me dice, ‘sale que vengo a buscar mi abrigo’», señaló.

Junto con agregar en esa ocasión que «me saqué la mugre porque estaba agachada y además de espaldas y ahí, de verdad tengo que decirlo, porque nunca me habían dado tantas ganas de contestar».

Frente a esto, es que tras varios días de silencio, ahora Daniela Aránguiz decidió salir a responder con todo a Daniella Campos, a través de un extenso video en sus historias de Instagram.

Daniela Aránguiz le responde con todo a Daniella Campos

«No tenía muchas ganas (de referirse al tema), porque para mi ella es completamente irrelevante en mi vida. Yo ni me acuerdo que existe», comenzó su descargo en la red social de la camarita.

Siguiendo por esta línea, Daniela Aránguiz agregó que «por algo la echaron, la echaron de este canal de televisión, la despidieron, no porque se le acabó el contrato, la despidieron. Gracias a Dios yo estaba en Estados Unidos porque lo más seguro es que me hubieran echado la culpa a mí».

Al referirse a la polémica, afirmó que Daniella Campos «no tuvo un problema solamente conmigo en el canal, ni tampoco con Raquel (Argandoña), no fuimos solamente las dos. Fue mucha más gente que está detrás de cámara, muchos malos tratos a las personas que trabajan ahí».

«Las cosas no fueron como ella dijo, ni conmigo ni con Raquel Argandoña, yo estaba ahí y está todo el canal. Y sí, ella tiene un video, ojalá que lo mostrara, porque las cosas nunca son gratuitas», afirmó.

La versión sobre la agresión en camarines

Por otro lado, Daniela Aránguiz dio su versión sobre la agresión en los camarines, relatando que «no es un camarín, es un closet que está dentro de maquillaje y tenía mi chaqueta colgada en ese closet. Ella se estaba cambiando los zapatos, y le digo ‘voy a sacar mi chaqueta’. Y ella me tira la puerta, como las típicas puertas que están en los baños públicos, como de metal».

«Me tira la puerta encima, y yo, chiquillas, no soy mentirosa, les voy a contar la verdad, se la tiré de vuelta la puerta», continuó. Además de mencionar que «con mi hombro paso, saco mi chaqueta y me fui».

Aunque la cosa no se quedó ahí, pues Daniela Aránguiz señaló que «cuando me estoy yendo me dice ‘eres una hue… de mierda’. Me dijo un montón de garabatos. ‘Maleducada, maleducada, maleducada’. Cuando yo la escucho, porque me fui me dijo todas esas cosas, me doy la vuelta y le digo ‘dime las cosas en la cara’».

«Yo puedo ser una cabra chica maleducada, como tú dices. Pero encuentro que decirle a una persona maleducada, le estás faltando el respeto a su mamá o a su familia. Dime mal portada, porque yo soy mal portada», indicó.

Por otro lado, Daniela Aránguiz reconoció que tras la discusión en el canal, le dijo «dime mal portada, no maleducada. Y sí, soy una pendeja como tú me dijiste, pero tú eres una vieja hedionda de mierda», afirmando que «se lo dije en su cara y me fui».

«Hay una grabación que me encantaría pedirla (…) Estábamos en pantalla, salió todo de que nosotras habíamos tenido una pelea muy heavy. Ella, estaba su hija en el estudio, que a mí me dio mucha pena (…) empezamos a tener las típicas peleas de ida y vuelta, y ella se para y se empieza a acercar a mí, apuntándome con el dedo, histérica. Todo el canal quedó en shock. Incluso, el director del programa tuvo que bajar, pararla y sacarla del estudio, porque ella se me tiró encima para agredirme», cerró.