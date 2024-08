¡Terremoto en Mega! Despiden a querido periodista luego de casi dos años en el canal

Durante la tarde de este jueves, se dio a conocer que un querido periodista y conductor de Mega fue despedido de la estación a casi dos años de su llegada.

Estamos hablando ni más ni menos que de Andrés Caniulef, quien llegó en 2022 al canal tras el polémico término de Me Late. Hay que mencionar que Cecilia Gutiérrez se convirtió en la primera en revelar esta información.

Mientras que al poco tiempo, desde La Cuarta también confirmó su salida. Afirmando que se trató de una decisión conversada y de mutuo acuerdo entre el periodista y sus jefes en Mega.

Hay que mencionar que desde su llegada al canal, Andrés Caniulef tuvo distintas participaciones tanto en Mucho Gusto, hablando de espectáculos, como en La Hora de Jugar. Junto con esto, condujo los programas MegaHumor y MegaTeleseries, en el que celebraron los 10 años de su área dramática, recordando algunas de sus mejores obras de ficción.

La llegada de Andrés Caniulef a Mega

El comunicador llegó a Mega a fines del 2022 tras el abrupto término de Me Late. Aunque en un inicio era solo durante la era veraniega para acompañar en el panel de Mucho Gusto y comentar el Festival de Viña. «Yo hago mi trabajo lo mejor posible y siempre he dejado que sea eso lo que hable por mí», señaló en ese momento.

Aunque su paso por la estación no estuvo alejada de las polémicas, ya que en varias ocasiones se habló de su supuesta mala onda con José Antonio Neme.

Resulta que en Que te lo digo, afirmaron que el periodista de espectáculo había perdido pantalla en Mega por esta razón. «Neme siente que es el rey, y que la llegada de Andrés Caniulef le quitaría un poco de protagonismo. A José Antonio le encanta el show, y yo he visto ciertos móviles en donde no hay un buen feedback, donde Neme no interactúa» indicó Paula Escobar.

En aquella ocasión, José Antonio llamó al programa para dar su versión de los hechos. «Yo me llevo súper bien con él, lo que pasa es que en Chile todo el mundo tiene que ser íntimo amigo, yo no soy íntimo amigo de muchas personas, pero tenemos una buena relación laboral, buena onda, nos reímos».