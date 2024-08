La fuerte advertencia de Naya Fácil a padres de sus fans: «Soy una hue… cualquiera que está más pitiá que la mier…»

Durante los últimos días, Naya Fácil se vio en el centro de la polémica, a partir de unos preocupantes videos que compartió a través de redes sociales y que posteriormente debió salir a explicar por todos los comentarios que generó.

Resulta que la madrugada del miércoles recién pasado, la influencer subió una historia a una de sus cuentas secundarias de Instagram, en la que aparece tomando varias pastillas desconocidas, mientras dice entre lágrimas: «Este es mi último video antes de morir».

Como era de esperar, muchos de sus fanáticos se mostraron preocupados. Pero la mayoría no dudó en partir a criticarla duramente, afirmando que era una irresponsabilidad jugar con temas tan serios como ese. Ya que no era la primera vez que lo hacía, considerando especialmente que muchos niños siguen su contenido.

Es en este contexto que, tras regresar a Instagram, Naya Fácil no dudó en compartir un duro mensaje en sus historias, dedicado especialmente a los padres que dejan que sus hijos vean lo que comparte.

El crudo desahogo de Naya Fácil

«Perdón si hay niños que me siguen, porque mi contenido nunca ha sido para niños. Yo no soy Naya Fácil porque soy una ‘blanca palomita'», comenzó señalando en el registro.

Siguiendo por esta línea, Naya Fácil agregó que «si hay papás acá y saben que sus hijos me siguen, de verdad que yo no soy ejemplo. No deberían permitirle que me sigan ni nada, que no sepan de mi existencia».

«Traten que sus hijos ni me vean, porque mi contenido en redes sociales siempre ha sido pura mier… y ahora está suave. Hace años yo subía cosas muy potentes, pero traten de que no me sigan», continuo.

«Yo no soy alguien que admiren que quizás ellos quieran ver, yo soy una hue… cualquiera que está más pitiá’ que la mier… He llegado a pensar ‘¿cómo mier… puedo llegar a estar tan loca?’. Eso, traten de que no me sigan», cerró Naya Fácil.