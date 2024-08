Jordan nos cuenta en exclusiva los detalles de su exitoso paso por Argentina

Este viernes en tu Radio Corazón conversamos con un invitado de lujo, que ya es un amigo de la casa. Nos referimos a Jordan, que por estos días está pasando por un gran momento en su carrera musical y nos contó todos los detalles.

Resulta que el intérprete de ‘¿Y qué pasó?’, está en Argentina, luego de recibir la invitación de ‘Un poco de ruido’. Uno de los programas más importantes de cumbia en Latinoamérica. Pero lo más importante de todo, es que es el primer chileno en participar del programa.

«Me dio la oportunidad de contar un poquito lo que pasa en la cumbia en nuestro país, la historia, mi nexo, mis primeras canciones, así que no, fue una conversación muy grata, muy amena», señaló Jordan sobre su paso por el espacio.

Pero esto no es todo, ya que durante su paso por Argentina. El artista también va a tener la posibilidad de tocar en el Gran Rex, uno de los teatros más grandes del mundo. Luego de recibir la invitación de su amigo Sebastián Mendoza, con quien se presentará este viernes y sábado.

Gracias a esto, Jordan ya está pensando en hacer algunos proyectos al otro lado de la cordillera. «Tenemos ya proyectos de colaboraciones, ¿No? Tenemos altas cosas principalmente de la mano de esta primera invitación que le hicimos a mi amigo Sebastián Mendoza».

El éxito de Jordan en el último tiempo

Sobre este gran paso por Argentina, Jordan señaló que la experiencia «ha sido un vendaval de emociones, de cosas lindas, de un recibimiento muy respetuoso y muy cariñoso de parte del público argentino».

«Me llena de emoción, de alegría, me siento muy querido con mi gente, he visto los comentarios que dejan en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, y hay algo que me emociona profundamente, que es el cariño que me manifiestan» continuó.

Por último, Jordan afirmó que «siento que el camino que hemos construido a través de los años ha sido lento, pero seguro, constante, y consecuente con mis principios, con mis valores, con los de mi equipo».