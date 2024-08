Daniella Campos denuncia agresión de Daniela Aránguiz: «Me saqué la mugre»

Sin duda que una de las polémicas más comentadas del último tiempo en el mundo de la farándula, es el inesperado despido de Daniella Campos de ‘Sígueme’ en TV+, tras vivir una serie de duros encontrones con Daniela Aránguiz.

Es en este contexto que, en entrevista exclusiva para Zona de Estrellas, la periodista denunció que recibió constantes malos tratos por parte de la influencer y que incluso llegó a las agresiones físicas.

De acuerdo al adelanto que compartió Página 7, Daniella Campos afirmó que «Viene la tercera agresión y esta vez es física. Ustedes también la comentaron en este mismo espacio. Yo salgo del programa, que había estado bastante acalorado en el panel, pero nada fuera de lo normal. Me estaba cambiando de ropa, agachada, de espaldas y viene Daniela Aránguiz y me pega un empujón súper fuerte y me dice, ‘sale que vengo a buscar mi abrigo’».

«Me saqué la mugre porque estaba agachada y además de espaldas y ahí, de verdad tengo que decirlo, porque nunca me habían dado tantas ganas de contestar», continuó.

Siguiendo por esta línea, Daniella Campos afirmó: «Quiero ser súper honesta y sincera, tuve muchas ganas de responder, pero nuevamente no lo hice. Me quedé callada, le dije, ‘qué te pasa, cómo hiciste algo así, mal educada’, no le dije ni una sola grosería».

«Acá también tienen el audio de Daniela Aránguiz donde ella termina agrediéndome verbalmente después del empujón que me pega», mencionó.

Las pruebas de Daniella Campos sobre la agresión

Pero la cosa no se queda ahí, ya que la expanelista de Sígueme, compartirá en el programa de Zona Latina, los correos que envió a los directivos de TV+ para dejar en evidencia las agresiones que habría sufrido.

«Escribo este correo con copia a la gerencia, nuestro director y editor, con el ánimo de dejar constancia sobre los hechos ocurridos en el último tiempo al interior del canal, que es mi lugar de trabajo», comienza señalando en el mail que se exhibirá en el programa de este lunes.

Junto con lo que agregó: «Hecho 1: el martes 4 de junio de 2024, mientras me encontraba en mi lugar de trabajo, grabando específicamente, fui interrumpida a los gritos por Daniela Aránguiz, quien llevaba tiempo hostigándome. Al pedirle que respetara a sus compañeras, comienza una discusión al aire que termina en insultos que, por lo bajo, fueron “loca”, “ordinaria”, etc (esto al aire)».

«Lo peor es que se encontraba mi hija en el estudio, quien presenció cómo insultaban a su madre y hasta cómo se pone de pie esta mujer con intención de pegarme (mi hija salió del estudio preguntándome si me iba a pegar). Al día siguiente nuestro director nos cita a una reunión en su oficina. En esta ocasión, al retirarse Daniela, me grita en el pasillo “alcohólica”, para que todos escucharan», cerró.