«Si mañana ella renuncia, va a ser tu culpa»: La fuerte parada de carros de Michelle Carvalho a Manu por «acoso» a Chama

En el capítulo de este domingo de Gran Hermano, se vivió un tenso momento, luego de que Alexandra ‘Chama’ Méndez, no soportara la presión de Manuel ‘Manu’ Napoli por comenzar una relación amorosa y estallara en llanto.

Resulta que la venezolana se cansó de decirle que no está interesada en él y terminara descargándose en el confesionario. «Me siento mal, colapsé. No lo quiero tratar mal, obviamente, pero estoy colapsando de todo. Lo quiero, es mi amigo, pero siento que me presiona. Quiero ser su amiga, pero no entiende», dijo entre lágrimas.

🔴 Michelle basada: hizo todo lo que una buena amiga tendría que hacer respecto a Chama y Manuel #GranHermanoCHV Michelle: «Yo siento que tú eres muy intenso con ella porque crees que ella va a cambiar de parecer (…) Quiero que tú tengas claro que eso no va a pasar (…) acá… pic.twitter.com/FJCwcnYyMD — Alee (@SoyAleeOrtiz) August 26, 2024

Frente al complejo estado de angustia de su amiga, es que Michelle Carvalho no dudó en ir a hablar con Manu para encararlo por esta complicada situación. «¿Tú generaste eso?», le preguntó sin filtro.

A lo que el italiano respondió. «Yo no quiero hablar de este tema porque (Chama) ha explotado y ya está. Ahora está en el confesionario, está hablando y ya está».

Michelle Carvalho se lanza con todo contra Manu

Como la respuesta no la dejó tranquila, Michelle Carvalho le paró los carros con un claro consejo. «Hablemos serio entre adultos (…) Independiente del cariño que tú le tengas y la veas con otros ojos, ¿entiendes que entre tú y ella no va a pasar nada?, ¿eres consciente de eso?».

«Mirándolo de lejos, como amiga de ambos, yo siento que tú (Manuel) eres muy intenso con ella y siento que tú crees que en algún momento puedes cambiar su parecer o que te dé una pasada y se enamore… Quiero que tengas claro que eso no va a pasar», continuó la brasileña.

Siguiendo por esta línea, Michelle Carvalho le comentó a Manu que «a veces siento que tú a veces la agobias y mucho (…) Tienes que bajar tu intensidad, porque si mañana ella renuncia, va a ser tu culpa».

Pero el chico reality no dudó en señalar que «Si renuncia ella, renuncio yo». Mientras que la influencer le dijo: «No tienes por qué llegar ese límite. Tienes que saber respetarla y respetar sus tiempos, acá te tienes que enfocar en ti».

«Bájale un cambio. Si tú ves que una persona te puso un límite, te puso en la friendzone, te quedas ahí (…) ¡Para!, porque vas a destruir una amistad, vas a destruir un grupo y relaciones de todos los que tienen aprecio por esa obsesión de mierda que tienes», cerró.